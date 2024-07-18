استمر 3 أسابيع.. "تعليم الطائف" يختتم برنامج موهبة 202

وأقيم المعرض الختامي لأعمال الطلاب في مدارس الأندلس الأهلية للبنين؛ إذ يعد نتاجاً لخمس حقائب تدريبية في مجالات الروبوت، البرمجة، طبيب المستقبل، مهندس المستقبل، والكيمياء.