استمر 3 أسابيع.. "تعليم الطائف" يختتم برنامج موهبة 202

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي استمر ثلاثة أسابيع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وأقيم المعرض الختامي لأعمال الطلاب في مدارس الأندلس الأهلية للبنين؛ إذ يعد نتاجاً لخمس حقائب تدريبية في مجالات الروبوت، البرمجة، طبيب المستقبل، مهندس المستقبل، والكيمياء.
وبحضور أولياء أمور الطلاب الموهوبين، أقيم الحفل التكريمي للطلاب المشاركين بعدد يتجاوز 90 طالباً، ومنفذي الحقائب العلمية والمهارية، والجهات الداعمة للبرنامج.