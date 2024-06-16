"أمير تبوك ونائبه" يهنّئان خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى

‎وجاء في برقية التهنئة التي رفعها أمير تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد: يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظلّ قيادتكم الحكيمة، وأن يحفظ أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، والله يحفظكم ويرعاكم.