أوقاف محمد الخضير تدشن المحفظة الوقفية التعليمية

وقعت أوقاف محمد بن إبراهيم الخضير، ممثلة بخالد بن محمد الخضير، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم؛ لتأسيس أول محفظة وقفية تعليمية، بقيمة 70 مليون ريال.
جاء ذلك بإدارة من منصة "إحسان"، أثناء فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم.
وتهدف الشراكة إلى تقديم الحلول للاحتياجات التنموية التعليمية، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في دعم وتنفيذ البرامج التعليمية، وتمكين المنظمات التعليمية غير الربحية واستدامتها.
وأوضح خالد الخضير، أن الشراكة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التعليم، ودوره الفعال في النهوض بالأمم والمجتمعات، تجاوبًا مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن التعليم الجيد هو الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد شاركت أوقاف محمد إبراهيم الخضير، راعيًا رئيسًا لملتقى القطاع غير الربحي في التعليم، وعرضت على زوار الملتقى تجربتها في خدمة التعليم وأبرز مشروعاتها التعليمية السابقة ورؤيتها المستقبلية.
كما قدم خالد الخضير، ورقته في الجلسة الرابعة للملتقى؛ لعرض رحلة الشيخ محمد الخضير وبداياته في التعليم، ومساهمة الأوقاف في دعم المشروعات التعليمية والرؤية المستقبلية للأوقاف وأهدافها التنموية التعليمية.