أوقاف محمد الخضير تدشن المحفظة الوقفية التعليمية

وقد شاركت أوقاف محمد إبراهيم الخضير، راعيًا رئيسًا لملتقى القطاع غير الربحي في التعليم، وعرضت على زوار الملتقى تجربتها في خدمة التعليم وأبرز مشروعاتها التعليمية السابقة ورؤيتها المستقبلية.