رابطة الهواة لكرة القدم تعقد اجتماعها الافتتاحي الأول

عقدت رابطة الهواة لكرة القدم بالرياض ظهر اليوم السبت، الاجتماع الافتتاحي الأول للجان وتحديد مهامها، وذلك عقب اعتماد رابطة الهواة الرئيسية لكرة القدم، تزكية حاتم البقمي رئيسًا للرابطة بمنطقة الرياض، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الجمعة، لانتخاب مجلس رابطة كرة القدم بالرياض، وعضوية سعد عبدالعزيز بن شويع نائبًا، وعضوية أحمد محمد الحازمي، ومسفر هيف السبيعي، وخالد خضر الخضر.