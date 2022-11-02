بالصور.. جميعة "مشاعل الخير" تنظم معرضًا توعويًّا للكشف عن "سرطان الثدي"

وأكدت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع بأهمية الكشف المبكر، ووسائل الوقاية، إضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للإصابة، وكيفية الفحص الذاتي، وأهمية الرضاعة الطبيعية للأمهات في تعزيز الوقاية، إلى جانب كيفية التعامل مع المرض في حالة الإصابة، إضافة إلى الجانب التوعوي وما يقدمه من نصائح وإرشادات، للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ لافتة إلى أن الحملة تستهدف توعية المستفيدات من الجمعية والزائرات.