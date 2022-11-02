بالصور.. جميعة "مشاعل الخير" تنظم معرضًا توعويًّا للكشف عن "سرطان الثدي"

نظّمت جمعية "مشاعل الخير" لتنمية المرأة، معرضًا توعويًّا للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في مقر الجمعية بالدمام، وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل وعدد من المسؤولين.
وتأتي هذه الحملة في سياق الجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيزًا لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من أعباء المرضى؛ تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.
شارك في الحملة كل من إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع وزارة الموارد البشرية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجمعية حارف للأسر المنتجة، وجمعية البركة، وجمعة جود، وجمعية إسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات، ومجمع الدمام الطبي، وجمعية السرطان السعودية، ومركز شمعة التوحيد للتأهيل، وجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي).
وأكدت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع بأهمية الكشف المبكر، ووسائل الوقاية، إضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للإصابة، وكيفية الفحص الذاتي، وأهمية الرضاعة الطبيعية للأمهات في تعزيز الوقاية، إلى جانب كيفية التعامل مع المرض في حالة الإصابة، إضافة إلى الجانب التوعوي وما يقدمه من نصائح وإرشادات، للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ لافتة إلى أن الحملة تستهدف توعية المستفيدات من الجمعية والزائرات.
وكرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل الإعلاميين والجهات والشركات الراعية والداعمة والمشاركة في فعاليات وبرامج الجمعية.