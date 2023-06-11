جدة.. "الوطني للثروة السمكية" ينظم دورة الأساسيات الفنية في الاستزراع السمكي

عقد المركز الوطني للثروة السمكية بجدة، دورة تدريبية متقدمة بعنوان "الأساسيات الفنية في الاستزراع السمكي" بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان.
وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات إدارة المشاريع السمكية ورفع كفاءة الإنتاج السمكي بالمملكة، واستهدفت عددًا من منسوبي الوزارة من مختلف فروع مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين؛ للوصول إلى إدارة فعالة مستدامة تساهم في رفع أداء وإنتاجية مشاريع الاستزراع السمكي، وهي تأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات المختصين بإدارة ومتابعة مشاريع الاستزراع المائي وخدمة المستفيدين؛ للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة 600 ألف طن بحلول عام 2030م.
وأضاف "الفقيه" أن الاستزراع المائي يُعرف بأنه تربية أنواع محددة من الأحياء المائية (الأسماك، القشريات، المحاريات، الطحالب، وغيرها)، تحت سيطرة الإنسان وظروف محكمة، وضمن مساحات معينة في أحواض ترابية أو خرسانية أو أقفاص عائمة.
وأشار إلى أن هناك نوعين: الأول الاستزراع المائي في المياه الداخلية من خلال مزارع خاصة بذلك، والنوع الآخر الاستزراع المائي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة.