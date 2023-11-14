"العلم" يدشن حملة التشجير ومكافحة التصحر في الأفلاج

يأتي ذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحدّ من آثار التصحر، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات الطبيعية والمحافظة عليها وزيادة الوعي البيئي في المجتمع.