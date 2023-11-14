"العلم" يدشن حملة التشجير ومكافحة التصحر في الأفلاج

دشّن محافظُ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الثلاثاء، حملةَ التشجير التي أطلقها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج، محمد الحمدان، وممثل مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رئيس وحدة إدارة المتنزهات بمحافظة الأفلاج، سلمان مطر الدوسري، وعدد من منسوبي البيئة والمركز.
يأتي ذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحدّ من آثار التصحر، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات الطبيعية والمحافظة عليها وزيادة الوعي البيئي في المجتمع.