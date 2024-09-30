جمعية "المودة" تنضم إلى المنظمة العالمية للأسرة "WFO"

يأتي هذا الإنجاز الوطني في إطار دعم توجه المملكة نحو العالمية، وتعزيز مكانة القطاع غير الربحي كمحرك أساسي للتنمية المجتمعية، كما أنه امتداد طبيعي لرؤية المملكة 2030، التي تضع الأسرة في قلب التنمية المستدامة.