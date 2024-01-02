جامعة الملك خالد تحصد وسام ملتقى "الاستحقاق المحاسبي"

وأكد "عسيري" أن تطوير الإجراءات المحاسبية يؤدي إلى إصدار قوائم مالية بدلاً عن الحساب الختامي المبسط المعمول به سابقًا بالأساس النقدي، وأوضح أن القوائم المالية تتضمن: المركز المالي، والأداء المالي، والتدفقات النقدية، والتغيرات في صافي الأصول وحقوق الملكية، والمقارنة بين المبالغ الفعلية والموازنة، كما أكد أن هذا ما يمكّن القادة من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، بناءً على بيانات ذات دقة وجودة عالية تراعي جوانب الشفافية والحوكمة.