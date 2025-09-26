"بسمة حياة" تحتفل باليوم الوطني مع أطفال السرطان في الرياض بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية

احتفل برنامج "بسمة حياة" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، والهادف إلى دعم الأطفال المصابين بالسرطان، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، وذلك في قاعة بسمة حياة بمدينة الرياض، وسط أجواء وطنية غامرة بالفخر والانتماء.
وشهدت الفعالية تقديم برامج ترفيهية ووطنية متنوعة للأطفال وذويهم، إلى جانب فقرات ثقافية وفنية أسهمت في رسم البهجة على وجوه المستفيدين، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوسهم.
وأكد القائمون على البرنامج أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص المبادرة على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال مرضى السرطان، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تعزز من تواصلهم مع المجتمع وتمنحهم الأمل وروح العطاء.
واختُتمت الفعالية برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، سائلين المولى أن يحفظ المملكة ويديم عليها أمنها وعزها ورخاءها.