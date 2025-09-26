"بسمة حياة" تحتفل باليوم الوطني مع أطفال السرطان في الرياض بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية

احتفل برنامج "بسمة حياة" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، والهادف إلى دعم الأطفال المصابين بالسرطان، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، وذلك في قاعة بسمة حياة بمدينة الرياض، وسط أجواء وطنية غامرة بالفخر والانتماء.