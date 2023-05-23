"بلدية البشائر" تعيد فتحَ 25 طريقًا في 3 مراكز بعد أمطار غزيرة

وأكّد "العامري" أن البلدية لها خطة متكاملة مع الجهات المعنية بالمحافظة، وبمتابعة من أمين عسير المهندس عبدالله جالي لكافة أعمال الفرق في المواقع الحرجة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ بالبلدية تعمل مع الجهات الأخرى في تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، التي تضمّنت مباشرة المواقع بالآليات والعناصر البشرية من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعومين بالمعدات اللازمة.