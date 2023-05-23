"بلدية البشائر" تعيد فتحَ 25 طريقًا في 3 مراكز بعد أمطار غزيرة

نجحت بلدية البشائر بمحافظة بلقرن شمال عسير في معالجة آثار الأمطار، وفتح الطرق ورفع الأتربة، في ثلاثة مراكز إدارية تخدمها البلدية في كل من: مركز البشائر، وخثعم، وشواص، إضافة إلى تجمعات مياه الأمطار والبرد، بعد نزح وسحب تجمعات المياه جراء الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين.
وأوضح رئيس بلدية البشائر المهندس فرحان أحمد العامري، أن الفرق الرقابية في البلدية تمكّنت من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في أكثر من 20 طريقًا فرعيًّا، و5 طرق رئيسية في وقت قياسي عقب هطول الأمطار الغزيرة والبرد.
وتمثّلت تلك الجهود بنزح وسحب نحو 60 طنًّا من المياه والأتربة والمخلفات، وفتح الطرق بأكثر من 30 معدة وآلية، وأكثر من 100 عامل وفني.
وأكّد "العامري" أن البلدية لها خطة متكاملة مع الجهات المعنية بالمحافظة، وبمتابعة من أمين عسير المهندس عبدالله جالي لكافة أعمال الفرق في المواقع الحرجة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ بالبلدية تعمل مع الجهات الأخرى في تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، التي تضمّنت مباشرة المواقع بالآليات والعناصر البشرية من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعومين بالمعدات اللازمة.
وأشار إلى أن هنالك متابعة للحالة المطرية بما يضمن تنفيذ الخطط المعدّة مسبقًا، واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة؛ لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتطبيق خطة العمل المعدّة لذلك.
وأكّد أن بلدية البشائر تعمل على مدار الساعة للوقوف على أي مستجدّات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.