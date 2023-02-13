القنفذة.. أهالي "بنو سحار" غرب القوز والبلدات المجاورة يشكون الانقطاع المتكرر للكهرباء

عبّر سكان ببلدة (بنو سحار) غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة عن معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تجاوزت الـ5 ساعات، وتأثر ساعات نومهم وروتين حياتهم من جراء الانقطاع الذي شمل بعض القرى المجاورة لبلدة القوز مع تأثر بعض المنازل بالمركز نفسه.وقال حسين آل عبدالله، وهو أحد المواطنين، إنهم ظلوا في معاناة خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء يوم أمس تقريبًا منذ الساعة (2:00) صباحًا وحتى الساعة (7:30) صباحًا إن لم تتجاوز هذا الوقت، منبهًا إلى تكرار الانقطاع لليوم الذي قبله بينما لم تصل إلى التوقيت نفسه.وأبدى المواطن حسين تخوفه من تكرار ذلك الوضع ليصبح عادة وليس مرة واحدة، لافتًا إلى عدم تجاوب المسؤولين في شركة الكهرباء بمحافظة القنفذة مع مطالب المواطنين وعدم الرد على اتصالاتهم وتكرار الانقطاع في قرى ساحل يبة بصفة عامة، وفي بلدة (بنو سحار) بصفة خاصة.