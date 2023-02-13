القنفذة.. أهالي "بنو سحار" غرب القوز والبلدات المجاورة يشكون الانقطاع المتكرر للكهرباء

عبّر سكان ببلدة (بنو سحار) غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة عن معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تجاوزت الـ5 ساعات، وتأثر ساعات نومهم وروتين حياتهم من جراء الانقطاع الذي شمل بعض القرى المجاورة لبلدة القوز مع تأثر بعض المنازل بالمركز نفسه.وقال حسين آل عبدالله، وهو أحد المواطنين، إنهم ظلوا في معاناة خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء يوم أمس تقريبًا منذ الساعة (2:00) صباحًا وحتى الساعة (7:30) صباحًا إن لم تتجاوز هذا الوقت، منبهًا إلى تكرار الانقطاع لليوم الذي قبله بينما لم تصل إلى التوقيت نفسه.وأبدى المواطن حسين تخوفه من تكرار ذلك الوضع ليصبح عادة وليس مرة واحدة، لافتًا إلى عدم تجاوب المسؤولين في شركة الكهرباء بمحافظة القنفذة مع مطالب المواطنين وعدم الرد على اتصالاتهم وتكرار الانقطاع في قرى ساحل يبة بصفة عامة، وفي بلدة (بنو سحار) بصفة خاصة.
وأفاد آخرون بأن انقطاع التيار الكهربائي متكرر فيما تقدموا بشكاوى متكررة ولكن مازالت المعاناة متكررة دون حل من مسؤولي شركة الكهرباء بالمحافظة بسبب شكاواهم، والذين يرون - بحسب إفادة الأهالي- تعطل أعمالهم، بل حياتهم، من جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتأثر الخدمات في منازلهم التي يقطنونها دون اهتمام!وقال الأهالي إن الانقطاع المستمر هذه الأيام تسبب في حدوث أعطال في المكيفات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. كما لفتوا إلى معاناة عددٍ من المرضى وكبار السن والأطفال.
فيما اشتكى طلاب جامعيون وطلاب مدارس من تأثير انقطاع الكهرباء على ساعات نومهم ومن ثم على تحصيلهم الدراسي والأكاديمي، خصوصًا أنهم مقبلون على الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
وطالب أهالي بلدة (بنو سحار) والبلدات المجاورة، مسؤولي شركة الكهرباء، بوضع خطة شاملة من شأنها إنهاء معاناة المشتركين بانقطاع الكهرباء عنهم لفترات طويلة، وبسرعة تلافي الخلل ومعالجته، وسرعة تجاوبهم مع كل شكاواهم حتى وإن كانت عبر الهاتف، معربين عن أملهم بحلول سريعة من شركة الكهرباء وتحسين الأداء عن طريق تقديم خدمات تطويرية تزيل معاناتهم.