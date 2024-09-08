"كيان" تشارك في حفل جائزة الأميرة صيتة للتميز الاجتماعي 2024

شاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة برئاسة سمها بنت سعيد الغامدي، رئيسة مجلس الإدارة، وفريق "واثق" في نسخته الأولى وأسرهم، بهدف تقديم تجربة جديدة وثرية لطلاب "واثق" وتعريفهم بجوائز الجائزة المختلفة.
جاء ذلك تلبيةً لدعوة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لحضور حفل إطلاق الدورة الـ 12 لعام 2024.
وأكدت الغامدي أهمية مشاركة فريق "واثق" في مثل هذه الفعاليّات التي تُسهم في تطوير قدراتهم. وعبّرت عن أملها في رؤية أبناء جمعية كيان على منصة التكريم العام القادم، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على مسيرتهم المستقبلية.
وأبدى أعضاء فريق "واثق" حماسهم للمشاركة في برامج الجائزة المقبلة، حيث استمتعوا بأجواء الحفل وحفاوة الاستقبال حيث تُعد جمعية كيان للأيتام مثالاً رائدًا في دمج مستفيديها في المجتمع، عبر المشاركة في الفعاليّات المحلية لتنمية مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.
وتواصل جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي دورها الكبير في تعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني. ومع إطلاق دورتها الثانية عشرة تحت عنوان "الاستثمار الاجتماعي.. تعاظُم أثر"، تتطلع جمعية كيان إلى أن يكون لأبنائها الأيتام دور بارز في الفوز بالجائزة العام المقبل.