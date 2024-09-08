"كيان" تشارك في حفل جائزة الأميرة صيتة للتميز الاجتماعي 2024

وأبدى أعضاء فريق "واثق" حماسهم للمشاركة في برامج الجائزة المقبلة، حيث استمتعوا بأجواء الحفل وحفاوة الاستقبال حيث تُعد جمعية كيان للأيتام مثالاً رائدًا في دمج مستفيديها في المجتمع، عبر المشاركة في الفعاليّات المحلية لتنمية مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.