هيئة تطوير محمية الملك سلمان تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، في نسخته الخامسة للمرة الثالثة على التوالي، الذي انطلق، أمس الخميس بمشاركة محلية ودولية بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض.
وتهدف مشاركة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى رفع الوعي بأنواع الصقور المتواجدة في المحمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الصقور ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، وتعريف الزوار على كنوز المحمية الطبيعية من الحياة الفطرية والآثار والتضاريس والغطاء النباتي.
وتعدّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتمتلك تنوعاً جغرافيّاً، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، وتوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم.
وجاءت مشاركة المحمية في المعرض بنسخته الخامسة للسنة الثالثة على التوالي، فقد لتستعرض كنوزها الطبيعية النادرة لزوار معرض الصقور بمختلف أعمارهم.