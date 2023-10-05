هيئة تطوير محمية الملك سلمان تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وتعدّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتمتلك تنوعاً جغرافيّاً، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، وتوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم.