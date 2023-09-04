وصول قافلة طيف عزيز لذوي التوحد إلى جدة بعد زيارة 50 مدينة وقرية بالمملكة

وصلت قافلة طيف عزيز لذوي التوحد إلى جدة بعد رحلة لمناطق المملكة بدأتها من الرياض ثم المنطقة الشمالية ثم المنطقة الشرقية ثم جازان ثم المنطقة الجنوبية ثم المنطقة الغربية، حيث بدأت بزيارة محافظة القنفذة، ثم محافظة الليث ثم محافظة الطائف ثم مكة المكرمة زاروا من خلالها 50 مدينة وقرية بالمملكة.