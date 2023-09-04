وصول قافلة طيف عزيز لذوي التوحد إلى جدة بعد زيارة 50 مدينة وقرية بالمملكة

وصلت قافلة طيف عزيز لذوي التوحد إلى جدة بعد رحلة لمناطق المملكة بدأتها من الرياض ثم المنطقة الشمالية ثم المنطقة الشرقية ثم جازان ثم المنطقة الجنوبية ثم المنطقة الغربية، حيث بدأت بزيارة محافظة القنفذة، ثم محافظة الليث ثم محافظة الطائف ثم مكة المكرمة زاروا من خلالها 50 مدينة وقرية بالمملكة.
ويعد الحدث الأضخم من نوعه لذوي التوحد على مستوى المملكة حيث كانت أول قافلة تجوب أنحاء المملكة للتعريف باضطراب التوحد وكيفية التعامل معه.
وكان في استقبال القافلة بجدة الدكتور خالد بن محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة جمعية خطى التوحد الأهلية بجدة نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد بالمملكة، وكان عدد القائمين على الحملة أكثر من 40 شخصًا ما بين فريق طبي وفريق متطوع وفريق تنظيمي وفريق إداري.