تزامنًا مع اليوم العالمي.. "الحوار الوطني" يستعرض "قضايا الأسرة"

من جهته، قال الدكتور محمد الخالدي: إن الأسرة هي مبدأ فكر، والأشخاص الذين يملكون فكرًا عاليًا هم أكثر الأشخاص الذين يستقرون في حياتهم الأسرية، لافتًا إلى أن تحديات عالم اليوم أصبحت كبيرة، بوجود العالم الافتراضي وكثرة انشغال الأبوين وعدم تخصيص وقت كاف للأطفال.