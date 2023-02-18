شاهد.. "تعليم الروضة" يحتفي بيوم التأسيس مُرسِّخًا حب الوطن

ومن ضمن فعاليات حفل الاحتفاء بيوم التأسيس أُقيم معرض فني مصاحب، تجول من خلاله الضيوف على أقسام المعرض الفني، الذي اشتمل على عدد من اللوحات الفنية التي ترجمت هذه المناسبة. وشارك في إعداد هذه اللوحات عدد من معلمات التربية الفنية بمدارس المكتب، ومشرفات وحدة التربية الفنية بالمكتب (فريدة القحطاني ومشاعل الدوسري وهدى الشيخ).