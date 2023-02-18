شاهد.. "تعليم الروضة" يحتفي بيوم التأسيس مُرسِّخًا حب الوطن

بمشاركة عدد من قيادات إدارة تعليم الرياض، نظَّم مكتب تعليم الروضة حفل احتفاء بيوم التأسيس، تضمَّن "أوبريت"، ومشاركات طلابية، ولقاء حواريًّا مع الدكتور عبدالله الفوزان نائب الرئيس الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وتحدث "الفوزان" عن أهداف يوم التأسيس، والظروف التي مرَّت بها الدولة السعودية منذ نشأتها، وتداخُل عدد من الحضور.. مؤكدين أهمية هذا اليوم.
وتولى إدارة الحوار مشرفة التربية الأسرية بالمكتب حصة السهلي.
كما تضمنت فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس مجموعة من الفقرات، اشتملت على أناشيد عن يوم التأسيس، وأوبريت بعنوان سطر التاريخ، قدمها طالبات مدارس المكتب. وقدمت الطالبة راما القحطاني من الثانوية الـ152 قصيدة بعنوان "دوي الأمة".
وتحدث مدير مكتب التعليم بالروضة سهم الدعجاني بهذه المناسبة عن يوم التأسيس، وأنها مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، والاعتزاز بالوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.
ومن ضمن فعاليات حفل الاحتفاء بيوم التأسيس أُقيم معرض فني مصاحب، تجول من خلاله الضيوف على أقسام المعرض الفني، الذي اشتمل على عدد من اللوحات الفنية التي ترجمت هذه المناسبة. وشارك في إعداد هذه اللوحات عدد من معلمات التربية الفنية بمدارس المكتب، ومشرفات وحدة التربية الفنية بالمكتب (فريدة القحطاني ومشاعل الدوسري وهدى الشيخ).
وحضر الحفل مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" بإدارة تعليم الرياض فتح العرفج، ونائب الرئيس الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، ومديرة إدارة نشاط الطالبات بالإدارة الدكتورة إيمان الدريهم، ومدير مكتب تعليم الروضة سهم الدعجاني، ومساعداه للشؤون التعليمية رشيد البداح ونورة السحيباني، ومساعدة مدير مكتب تعليم النسيم فاطمة حكمي.
كما حضر حفل الاحتفاء بيوم التأسيس المقام على مسرح مدارس الرواد بأشبيليا عدد من مشرفات إدارة الإشراف التربوي بالإدارة ومشرفي ومشرفات مكتب تعليم الروضة، وعدد من مديري ومديرات المدارس التابعة للمكتب، وعدد من الطلاب والطالبات.
وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب التعليم بالروضة الدكتور عبدالله الفوزان؛ لمشاركته في حفل المكتب للاحتفاء بيوم التأسيس، كما تم تكريم اللجان المنظمة للحفل، والمدارس المشاركة ومستضيفة هذه المناسبة.