"الشؤون الإسلامية" و"نبراس" تؤكدان أهمية دور الداعيات للتوعية بخطر المخدرات

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي الثاني المخصص للدعاة والداعيات، تحت عنوان "ظاهرة المخدرات ودور الدعاة في الوقاية منها".
واستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، واستهدف 100 داعية من النساء حضوريًا، في إطار الجهود المشتركة لزيادة الوعي والإدراك للداعيات عن خطر المخدرات وتعريفهن بدورهن في التحذير والوقاية منها، بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتناولت جلسات البرنامج التدريبي التي قدمتها نخبة من المتخصصات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، عددًا من المحاور منها: دور الوالدين في الوقاية من تعاطي المخدرات، ودور المسجد والإمام في الحد من تعاطي المخدرات والوقاية منها، خطورة المخدرات ومضارها على العقل والصحة النفسية والأسرة.