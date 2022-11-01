"الشؤون الإسلامية" و"نبراس" تؤكدان أهمية دور الداعيات للتوعية بخطر المخدرات

وتناولت جلسات البرنامج التدريبي التي قدمتها نخبة من المتخصصات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس"، عددًا من المحاور منها: دور الوالدين في الوقاية من تعاطي المخدرات، ودور المسجد والإمام في الحد من تعاطي المخدرات والوقاية منها، خطورة المخدرات ومضارها على العقل والصحة النفسية والأسرة.