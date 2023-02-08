"تعليم الرياض" يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في "القدرات" و"التحصيلي"

وحلت ١٠ مكاتب تعليم هي: الروضة والدرعية وطويق (الغرب سابقًا) والملز (الوسط سابقًا) والعارض (الشمال سابقًا) والعليا والمعذر (الرائد سابقًا) والنسيم (الروابي سابقًا) وحريملاء وثادق (ثادق سابقًا)، ضمن أفضل 20 مكتب تعليم من أصل ٢٠٠ مكتب تعليم على مستوى المملكة في مؤشرات التحصيلي (علمي ونظري) والقدرات (علمي ونظري).