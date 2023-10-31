نائب وزير الداخلية يستقبل فريق جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات"

استقبل ناصر بن عبدالداوود نائب وزير الداخلية، وفدًا من جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات، ممثلاً بالدكتور عبدالله بن فهد أبا الجيش المدير التنفيذي للجمعية، ومحمد الماضي المستشار والمشرف العام على الفعاليّات الطبية، وفيصل العتيبي منسق الشوؤن الصحية والطبية .
وفي بداية اللقاء نقل الدكتور أبا الجيش للنائب تحيات وتقدير البروفيسور خالد بن فايز الحبيب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وخلال اللقاء اطلع نائب وزير الداخلية على أنشطة وجهود جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات من دور رائد في العلاج والوقاية، علاوة على دعمها للدراسات والأبحاث الطبية المختصة بالقلب، مشيدًا بالمهام الملقاة على عاتق الجمعية وما تقوم به من عمل نبيل لخدمة الفرد والمجتمع .
وثمّن وفد الجمعية له ما تضطلع به الشؤون الطبية في مقام الوزارة من عامل إيجابي وحراك مهني، أثبت كفاءته على مستوى المملكة والمنطقة.