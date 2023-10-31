نائب وزير الداخلية يستقبل فريق جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات"

استقبل ناصر بن عبدالداوود نائب وزير الداخلية، وفدًا من جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات، ممثلاً بالدكتور عبدالله بن فهد أبا الجيش المدير التنفيذي للجمعية، ومحمد الماضي المستشار والمشرف العام على الفعاليّات الطبية، وفيصل العتيبي منسق الشوؤن الصحية والطبية .