محافظ الزلفي يلتقي مديرَ فرع وزارة البيئة بالرياض

التقى محافظُ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان المحافظة، مديرَ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، والوفد المرافق له.
جاء ذلك خلال زيارة "المنصور" التفقدية لمحافظة الزلفي، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان.
وناقش اللقاءُ العديدَ من الموضوعات المشتركة، واستعرض أعمال وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها.
وبحث آلية زيادة فرص استثمار القطاع، وتخصيص الأراضي الزراعية والمتنزهات وتطوير أسواق النفع العام.
فيما أطلع "المنصور" محافظ الزلفي على الأعمال المنقولة إلى مركز "وقاء" والشركة الوطنية للخدمات الزراعية.