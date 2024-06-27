محافظ الزلفي يلتقي مديرَ فرع وزارة البيئة بالرياض

التقى محافظُ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان المحافظة، مديرَ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور، والوفد المرافق له.