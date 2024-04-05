"سعود الطبية": أكثر من 69 ألف تصوير طبي حتى نهاية الربع الأول لعام 2024

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ممثلة بإدارة التصوير الطبي عن إجراء أكثر من حوالي 69 ألف فحص تصوير طبي حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وأوضح مدير إدارة التصوير الطبي الدكتور مازن أبو ناصف، أن الفحوصات تمت عبر الأجهزة السينية والصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والتصوير النووي وتصوير الثدي وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.
وتم إجراء 5734 فحص رنين مغناطيسي، و10825 فحص أشعة مقطعية، و6013 فحص أشعة صوتية، و2277 فحص أشعة تصوير الثدي، و871 فحص أشعة تداخلية، و788 فحصًا لتصوير الطب النووي، و39657 للأشعة العامة، و629 للفلوروسكوبي، إضافة إلى 1933 حالة عملت بمستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول أو من خارجه، وتم تشخيصها من قِبل الأطباء العاملين بإدارة التصوير الطبي.
وأشار إلى أن التصوير الطبي في الربع الأول حصل على الاعتماد البرامجي لكل من برنامج تصوير الجسم بالأشعة، وبرنامج الأشعة التشخيصية للثدي، وبرنامج الأشعة التشخيصية للجهاز الهيكلي العضلي، لينضمّون إلى البرامج التي تتبناها الإدارة، إضافة إلى إقامة نشاط تعليمي معتمد بساعات تعليمية للأشعة العامة.