"سعود الطبية": أكثر من 69 ألف تصوير طبي حتى نهاية الربع الأول لعام 2024

وتم إجراء 5734 فحص رنين مغناطيسي، و10825 فحص أشعة مقطعية، و6013 فحص أشعة صوتية، و2277 فحص أشعة تصوير الثدي، و871 فحص أشعة تداخلية، و788 فحصًا لتصوير الطب النووي، و39657 للأشعة العامة، و629 للفلوروسكوبي، إضافة إلى 1933 حالة عملت بمستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول أو من خارجه، وتم تشخيصها من قِبل الأطباء العاملين بإدارة التصوير الطبي.