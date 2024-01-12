يستمر 3 أيام.. انطلاق مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة الأحد المقبل

ينطلق الأحد المقبل بجدة مهرجان التسويق الزراعي الأول بالمحافظة بفعاليات متنوعة، وذلك برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي. ويستمر لمدة 3 أيام ويستهدف المهرجان دعم المزارعين والمنتجين والنحالين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم الزراعية حيث يتضمن المهرجان عرضاً لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، والعسل ومنتجات المناحل، إضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، والعديد من المحاضرات العلمية.
وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وأكثر من 60 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.
وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى مساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها، داعياً أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة مما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع.