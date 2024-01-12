يستمر 3 أيام.. انطلاق مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة الأحد المقبل

ينطلق الأحد المقبل بجدة مهرجان التسويق الزراعي الأول بالمحافظة بفعاليات متنوعة، وذلك برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي. ويستمر لمدة 3 أيام ويستهدف المهرجان دعم المزارعين والمنتجين والنحالين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم الزراعية حيث يتضمن المهرجان عرضاً لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، والعسل ومنتجات المناحل، إضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، والعديد من المحاضرات العلمية.