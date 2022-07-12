مراكز ضيافة الأطفال بمكة تشارك في خدمة الحجاج لتأدية مناسكهم بيسر وأمان

شاركت مراكز ضيافة الأطفال خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن المبادرات الوطنية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والتي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية من خلالها إلى تقديم إطار شامل من الخدمات وفق منظومة تسهم في راحة الحجاج، وتقديم مكان آمن لأطفالهم حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية بخدمة الحجاج.