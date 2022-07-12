مراكز ضيافة الأطفال بمكة تشارك في خدمة الحجاج لتأدية مناسكهم بيسر وأمان

شاركت مراكز ضيافة الأطفال خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن المبادرات الوطنية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والتي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية من خلالها إلى تقديم إطار شامل من الخدمات وفق منظومة تسهم في راحة الحجاج، وتقديم مكان آمن لأطفالهم حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية بخدمة الحجاج.
وفي التفاصيل، قدّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل خدمات الضيافة لأطفال ضيوف الرحمن من تاريخ 7 ذو الحجة إلى 13 ذو الحجة، وتوفير بيئة صحية لهم، مع مجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية والتربوية، إضافة إلى خدمات الاستضافة والمبيت وخدمة المواصلات من مكة المكرمة إلى مراكز ضيافة الأطفال.
يذكر أن جميع هذه المراكز تخضع لاشتراطات وإشراف ورقابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث شارك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى التكامل مع كافة الجهات في مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات بما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030م.