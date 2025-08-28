بالصور.. "تعليم الطائف" ينظم مهرجان العودة للمدارس بمشاركة الأسر تحت شعار "تعليمنا قيم"

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس مسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، مؤكّدًا أن تعزيز قيم الجدية والانضباط يُسهم في تنمية شخصية الطالب والطالبة معرفيًا وسلوكيًا واجتماعيًا.