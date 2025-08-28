بالصور.. "تعليم الطائف" ينظم مهرجان العودة للمدارس بمشاركة الأسر تحت شعار "تعليمنا قيم"

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مهرجان العودة للدراسة تحت شعار "تعليمنا قيم"، بمشاركة الطلبة وأولياء الأمور والأسر.
واستهدف المهرجان طلاب الحضانة والطفولة المبكرة بشكل خاص، من خلال أنشطة فنية وابتكارية تُشجع على الدمج بين التعليم والرعاية.
وضمن برنامج المهرجان، قدّمت الإدارة العامة عرضًا عن حجم الجهود التي بُذلت استعدادًا للعام الدراسي 1447هـ، إلى جانب أوبريت فني بعنوان "جاهزون" يُعبّر عن حماس البداية والتفاؤل بالعام الجديد.
وحازت المناطق التثقيفية والفنية على تفاعل كبير من أولياء الأمور والأطفال، عبر فيديوهات توعوية بأهمية مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، إضافة إلى ألعاب تحفيزية، ومساحات فنية، ومكتبة رقمية.
وقدّمت الإدارة العامة للتعليم بالطائف هدايا تشجيعية للحضور تُسهم في تعزيز القيم.
وأُقيم المهرجان بالتعاون مع مجمع قلب الطائف التجاري، في نسخته الثالثة، ضمن الحملة الاتصالية للعودة للمدارس، واحتوى على 10 مناطق تثقيفية وتفاعلية، بمشاركة رياض الأطفال، والحضانة، والتوجيه الطلابي.
ويستهدف مهرجان العودة للمدارس الطلبة وأولياء الأمور وكافة أفراد المجتمع، لضمان بداية متكاملة للعام الدراسي 1447هـ منذ يومه الأول، وذلك من خلال تعزيز الانضباط، ونشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة، وبث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء أمورهم، وتعزيز التصورات الإيجابية تجاه برامج ومشروعات الوزارة ومبادراتها التطويرية، بما يُسهل تطبيقها ودعمها لتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس مسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، مؤكّدًا أن تعزيز قيم الجدية والانضباط يُسهم في تنمية شخصية الطالب والطالبة معرفيًا وسلوكيًا واجتماعيًا.
وأشار الغامدي إلى أن الجهود، ولله الحمد، استُكملت من قِبل الجميع لاستقبال المجتمع التعليمي منذ اللحظات الأولى من اليوم الدراسي الأول، ومواصلة الرحلة التعليمية بكل نجاح، مؤكدًا أن "قيادتنا داعمة، ومدارسنا مجهزة، ومعلمونا مؤهلون، وطلابنا مستعدون لنُكمل مسيرة النجاح".