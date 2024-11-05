أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري بجدة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء؛ القنصلَ العام لجمهورية مصر العربية بجدة أحمد عبدالمجيد، الذي يزور المنطقة حاليًّا.
وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالقنصل المصري، متمنِّيًا له طيب الإقامة بالمنطقة، منوِّهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادلُ الأحاديث الودّيّة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب القنصل المصري عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، بالنهضة التنموية التي تعيشها في شتى المجالات.
وفي نهاية الاستقبال تسلّم أميرُ تبوك هديةً تذكارية من القنصل المصري لدى المملكة.