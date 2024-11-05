أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري بجدة

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالقنصل المصري، متمنِّيًا له طيب الإقامة بالمنطقة، منوِّهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.