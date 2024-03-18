ورشة عمل.. "الصحفيين" تعرّف بمهارات التصوير والإنتاج الإبداعي

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس، ورشة عمل بعنوان "مهارات التصوير والإنتاج الإبداعي"، قدمها رئيس المركز الإعلامي بأمانة حفر الباطن، المدرب سلطان العايد، بحضور أكثر من 160 متدربًا ومتدربة على مسرح الغرفة التجارية.