ورشة عمل.. "الصحفيين" تعرّف بمهارات التصوير والإنتاج الإبداعي

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس، ورشة عمل بعنوان "مهارات التصوير والإنتاج الإبداعي"، قدمها رئيس المركز الإعلامي بأمانة حفر الباطن، المدرب سلطان العايد، بحضور أكثر من 160 متدربًا ومتدربة على مسرح الغرفة التجارية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الأساسية، كتحديد المهارات الأساسية للتصوير بالهاتف المحمول وتطبيقات عملية على تصوير الفيديو وتحريره ومونتاجه وتعلُم التقاط الصور واكتساب المهارات التي تمكن من عمل فيديوهات مميزة باستخدام الهاتف المحمول.
وتهدف الورشة إلى تنفيذ منهاج تدريبي عملي متكامل في تصوير الفيديو لتمكين المتدربين من إنتاج قصص صحفية احترافية من خلال فهم إعدادات التصوير بالهاتف وإتقان فنون تكوين اللقطات واختيار الزوايا الاحترافية لتمكين مهارات الإعلاميين وتطوير العمل الإعلامي.