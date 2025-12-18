"بيئة أضم" توقّع اتفاقية شراكة مع بلدية المحافظة لتعزيز العمل التكاملي وخدمة المجتمع

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، عبدالرحمن بن رجب العصماني، أن هذا التعاون يجسّد توجه الجهتين نحو تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، ويسهم في تعزيز المبادرات النوعية ذات الأثر البيئي والمجتمعي.