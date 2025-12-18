"بيئة أضم" توقّع اتفاقية شراكة مع بلدية المحافظة لتعزيز العمل التكاملي وخدمة المجتمع

وقّع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم اتفاقية شراكة مع بلدية محافظة أضم، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتفعيل العمل التكاملي لخدمة المجتمع، وتنظيم المبادرات والفعاليات ذات الأثر التنموي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود في مجالات المبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات التي تعكس دور الجهات الحكومية في دعم التنمية المحلية، إلى جانب الإسهام في تنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بالبيئة، بما يعزّز الوعي البيئي ويرتقي بجودة الحياة في المحافظة.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لحرصهما على توحيد الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية احتياجات أهالي محافظة أضم، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، عبدالرحمن بن رجب العصماني، أن هذا التعاون يجسّد توجه الجهتين نحو تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، ويسهم في تعزيز المبادرات النوعية ذات الأثر البيئي والمجتمعي.