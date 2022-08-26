الأحد القادم.. "مدارس القريات" تستقبل نحو "56" ألف طالب وطالبة

يستعدّ نحو 56 ألف طالب وطالبة بتعليم القريات لمباشرة تعليمهم، الأحد القادم، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات التي وفرتها إدارة تعليم القريات؛ حيث وقف مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي على آخر استعدادات مدارس المحافظة وقراها، والتي تبلغ 253 مدرسة بنين - بنات؛ حيث اكتملت تجهيزات الصيانة والنظافة، والتأكد من صيانة المكيفات ودورات المياه، إضافة إلى تجهيز وإعداد حافلات النقل الخاصة بالطلبة، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير "روافد" للنقل المدرسي؛ حيث سيباشر ما يقارب 3 آلاف معلم ومعلمة بمدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى.
وكانت إدارة التعليم بالقريات قد أنهت توجيه المعلمين والمعلمات على النظام التعاقدي لمدارسهم من خلال نظام نور، وتم ربطهم بمديريهم ومديراتهم المباشرين للرفع بمباشراتهم يذكر أن مدارس المحافظة وقراها قد استعدّت منذ وقت مبكر لاستقبال الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول، وكذلك الملتحقون برياض الأطفال من خلال فعاليات متنوعة تسهم بها عدة أقسام مثل الإرشاد والتوجيه والنشاط الطلابي.
ودعا مدير التعليم جميع الكوادر التعليمية والإدارية وأبناءه الطلبة إلى أن تكون عودتهم مليئة بالأمل والطموح منذ اليوم الأول للدراسة لتكون انطلاقة جادّة وموفقة بإذن الله.