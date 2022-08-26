الأحد القادم.. "مدارس القريات" تستقبل نحو "56" ألف طالب وطالبة

يستعدّ نحو 56 ألف طالب وطالبة بتعليم القريات لمباشرة تعليمهم، الأحد القادم، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات التي وفرتها إدارة تعليم القريات؛ حيث وقف مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي على آخر استعدادات مدارس المحافظة وقراها، والتي تبلغ 253 مدرسة بنين - بنات؛ حيث اكتملت تجهيزات الصيانة والنظافة، والتأكد من صيانة المكيفات ودورات المياه، إضافة إلى تجهيز وإعداد حافلات النقل الخاصة بالطلبة، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير "روافد" للنقل المدرسي؛ حيث سيباشر ما يقارب 3 آلاف معلم ومعلمة بمدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى.