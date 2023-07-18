السبت المقبل.. نخبة الجياد تتنافس للفوز بكأس مهرجان الورد الطائفي

وإضافةً إلى "واكدة" التي حققت انتصارين في الموسم، يخوض الجواد "أشجع" والفرس "نافذة"، المملوكان أيضًا لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، منافسة كأس مهرجان الورد الطائفي، والثلاثي قوة لا يُستهان بها، تحت إرشاد المدرّب أحمد محمود النهيري.

ويُعد الجواد "هديرس" أحد أقوى الأسماء التي يجهّزها المدرّب غيث الغيث لحصد البطولات هذا العام، حيث يدخل "هديرس" السباق وفي رصيده انتصاران من الموسم الماضي.