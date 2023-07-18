السبت المقبل.. نخبة الجياد تتنافس للفوز بكأس مهرجان الورد الطائفي

تتسابق نخبةٌ من الجياد والأفراس، في عمر ثلاث سنوات، على اقتناص كأس مهرجان الورد الطائفي، مساء السبت المقبل، في ختام الحفل الـ٢١ من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.
ويخوض ١٨ جوادًا وفرسًا غمار شوط الكأس، وهو التاسع الأخير في الحفل، ويصل مجموع جوائزه إلى ١٥٠ ألف ريال، نصفها لصاحب المركز الأوّل.
وبينما ينظّم النادي هذا السباق للعام الثالث، أسفرت النسختان السابقتان عن فوز الفرس "فلوريت"، المملوكة لإسطبل شموخ العز، بكأس١٤٤٣ هجري، مع الخيّال عبد الله الراشد والمدرّب ناهض السبيعي، وفوز الجواد "سعران الخيل" المملوك لبدر مشاري بدر بن زريبان وأبنائه، مع الخيال عبدالله المساعد والمدرب ممدوح العلي بكأس ١٤٤٢.
وهذا العام، تضم قائمة المتنافسين على الكأس مجموعةً من الأسماء المرشحة عطفًا على انتصاراتها وقوة أدائها خلال الموسم، ومنها الجواد"يزداد هيبة"، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، والفرس "واكدة"، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد "هديرس"، المملوك لماجد مهل البقمي، والجواد "الشريد"، المملوك لأبناء فهد منير العضياني.
ويكتسب "يزداد هيبة" ثقة النقّاد، الذين يرونه أقوى المرشحين، بسبب إتقانه لمسافة ألفي متر، التي حُدِّدت للشوط، وتقديمه مستوى ثابتًا خلال الموسم، يُجسّده إحرازه انتصارين، آخرهما منحه جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.
وإضافةً إلى "واكدة" التي حققت انتصارين في الموسم، يخوض الجواد "أشجع" والفرس "نافذة"، المملوكان أيضًا لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، منافسة كأس مهرجان الورد الطائفي، والثلاثي قوة لا يُستهان بها، تحت إرشاد المدرّب أحمد محمود النهيري.
ويُعد الجواد "هديرس" أحد أقوى الأسماء التي يجهّزها المدرّب غيث الغيث لحصد البطولات هذا العام، حيث يدخل "هديرس" السباق وفي رصيده انتصاران من الموسم الماضي.
ويتقن الجواد "الشريد"، الذي يدرّبه فيصل العضياني، شعبة القدوم المتأخر، التي تناسب هذه المنافسة، لذا يُعد أحد المرشحين. وسجّل "الشريد" انتصارًا باسمه في الموسم، الذي انطلق في ١ يونيو الماضي ويمتد حتى الـ ٧ من أكتوبر المقبل.
وقبل شوط المهرجان، يشهد الحفل الـ٢١، الذي يُستهل عصر السبت، ٨ أشواط متنوعة، يضمن بطلُ أوّلِها جائزة النادي التقديرية.
ويشارك ١٨ جوادًا وفرسًا في هذا الشوط، الممتد لـ١٢٠٠ متر، ومن بينها الجواد "ديزرت مان"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والفرس "عبية المحمديّة"، المملوكة لسمو الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز.
كما يشارك الجواد "ماي ماب"، المملوك لسمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، والجواد "تاج نيوم" والفرس "ريم الرياض"، المملوكان لسلطان فيحان فيصل المنديل.
وتبلغ جوائز الشوط، مفتوح الدرجات لعمر ٣ سنوات، ١٣٠ ألف ريال، نصفها لصاحب المركز الأوّل.
وينظّم النادي، يومي الخميس والجمعة المقبلين في الميدان نفسه، الحفلين الـ١٩ والـ٢٠ من الموسم، ويتألّف كلٌ منهما، كذلك، من ٩ أشواط متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.
ومن أبرز أشواط الحفل الـ٢٠ الشوط التاسع الأخير، الذي يمتد لـ١٦٠٠ متر، وينال الفائز به جائزة النادي التقديريّة، بينما يبلغ مجموع جوائزه ١٣٠ ألف ريال نصفها لبطله.
ويصل عدد متنافسي الشوط، مفتوح الدرجات لعمر ٣ سنوات فأكثر، إلى ١٤ جوادًا وفرسًا، من بينهم الجوادان "متباين" و"فز" والفرس "تصاريح"، والثلاثي مملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.
كما تضم قائمة المشاركين في الشوط الجواد "حافظك الله"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد "بدر العلياء"، المملوكة لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي.
ويصل إجمالي جوائز أشواط الحفلات الثلاث إلى مليونٍ و٧٩٠ ألف ريال، بواقع ٢٤٠ ألفًا للحفل الـ١٩، و٧٤٥ ألفًا للحفل الـ٢٠، و٨٠٥ آلاف للحفل الـ٢١، وتُمنَح جوائز كل شوط إلى أصحاب المراكز الخمسة الأولى، بقيمٍ متدرّجة، كل حسب مركزه في السباق.
ويطرح نادي سباقات الخيل تذاكر الدخول لمقاعد ومناطق الجمهور عبر موقع موسم سباقات الطائف الإلكتروني (taif.jcsa.sa) على الرابط (tickets.jcsa.sa)، مجانًا للكبار والأطفال لتذاكر "الباقة الأساسية".
ويحيط النادي سائر الحفلات السباقية لموسم الطائف، البالغ عددها ٥٤، بخياراتٍ عدة للترفيه والضيافة العائلية وعروضٍ حيّةٍ وفعالياتٍ متنوعة. وبإمكان الحضور الجماهيري خوض لعبة الترشيحات بمجرد الحصول على تذكرة الدخول، حيث تقوم اللعبة على توقّع اسم الجواد الفائز بكل شوط.
وبعد انتهاء الشوط، تجري عملية سحب من الترشيحات الصحيحة، لتسفر عن اختيار ٣ فائزين ومنحهم جوائز نقدية، ويتكرر ذلك مع كل شوط، فيما يبلغ مجموع جوائز اللعبة في كل حفل ٩ آلاف ريال.
وبعد حجز التذكرة، يسجل الراغب في خوض اللعبة رقمي تذكرته وهاتفه الجوال في خانة مخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني، ثم يبدأ في الترشيح، بعدد جواد واحد لكل شوط، ويُغلق باب الترشيح قبل خمس دقائق من انطلاقة كل شوط.
كذلك، تتوفّر أمام حضور سباقات الموسم مجموعةٌ من المطاعم وعربات الطعام وسوق لمنتجات الحِرف التراثية وخيارات تسوق وفعاليّات ترفيه أخرى.