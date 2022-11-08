مستشفى المويه العام يجتاز عمليات التقييم الشامل ويحصل على اعتماد "سباهي" لثلاث سنوات مقبلة

حصل مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" (CBAHI) ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك بعد اجتياز المستشفى لكل معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.