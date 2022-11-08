مستشفى المويه العام يجتاز عمليات التقييم الشامل ويحصل على اعتماد "سباهي" لثلاث سنوات مقبلة

حصل مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" (CBAHI) ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك بعد اجتياز المستشفى لكل معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
وجاء الاعتماد بعد اجتياز المستشفى لعمليات التقييم الدقيق والشامل مستوى الرعاية والجودة من خلال المعايير العالمية المعتمدة للمنشآت في الرعاية الصحية، وذلك في سبيل الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وذويهم وتوفير سبل الراحة لهم.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود صحة الطائف لتحسين خدمات مرافقها الصحية، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.