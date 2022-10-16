مستشفى الملك فهد بجدة ضمن أفضل ثلاثة مراكز للإنعاش القلبي على مستوى المملكة

حصل مستشفى الملك فهد بجدة، ممثلًا في مركز المهارات ومعمل المحاكاة، على تكريم من جمعية القلب السعودية في مؤتمرها الأخير.
وصُنف المركز ضمن أفضل ٣ مراكز للإنعاش القلبي والرئوي على مستوى القطاع الحكومي في المملكة.
ويأتي هذا التكريم من جمعية القلب السعودية لمستشفى الملك فهد بجدة بناء على المعطيات الإيجابية التي يقدّمها مركز المهارات ومعمل المحاكاة الطبي الإكلينيكي من دورات وبرامج محاكاة تعليمية للأطباء المختصين بأمراض القلب والرئة؛
حيث يقدم المركز ما يقارب ١٢ دورة تدريبية في مجال إنعاش القلب الرئوي الأساسي والمتقدم، وكذلك في مجال إنعاش القلب المتقدم للأطفال.
الجدير بالذكر أن مركز المهارات ومعمل المحاكاة هو أحد المراكز الحديثة التي تم افتتاحها بمستشفى الملك فهد بجدة، ويُعد الأول من نوعه على مستوى صحة جدة.
ويقوم المستشفى دائمًا بتطوير العمل بجميع الأقسام الطبية وكذلك المساعدة واستحداث ما يستجد في مجال الطب والصحة؛ مواكبة لما يجري من تقدم وتطور مستمر للوصول إلى الأفضل دائمًا وفقًا لرؤية المملكة 2030.