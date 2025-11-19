"بيئة رابغ" تكثّف جولات التفتيش على مراسي الصيد لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة

وتهدف هذه الجولات إلى متابعة أوضاع المراسي والتأكد من التزام القوارب والصيادين باشتراطات التراخيص النظامية، والتحقق من استخدام أدوات الصيد المصرح بها، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات قد تؤثر على الثروات البحرية والبيئة الساحلية.