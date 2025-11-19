مناطق

"بيئة رابغ" تكثّف جولات التفتيش على مراسي الصيد لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة

كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ جولاته البحرية التفتيشية على مراسي الصيد، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الأمن البيئي وضمان التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمهنة الصيد.

وتهدف هذه الجولات إلى متابعة أوضاع المراسي والتأكد من التزام القوارب والصيادين باشتراطات التراخيص النظامية، والتحقق من استخدام أدوات الصيد المصرح بها، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات قد تؤثر على الثروات البحرية والبيئة الساحلية.

وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة بالمحافظة، حسام حمان الجريب، أن هذه الجولات تُنفذ وفق خطط دورية على مدار العام، مؤكداً أنها تسهم في حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروات المائية الحية، ورفع مستوى التزام الصيادين بالأنظمة.

وتُعد محافظة رابغ من أبرز المناطق الساحلية النشطة في مجال الصيد البحري، ما يستدعي تكثيف الرقابة لتحقيق التوازن بين استمرارية النشاط البحري والحفاظ على البيئة.

