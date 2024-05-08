بأكثر من "300" ألف ريال.. تكريم 20 متميزًا ومتميزة من تعليم جازان ضمن مبادرة "منافس"

كرّم أميرُ منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وبحضور الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان؛ 20 متميزًا ومتميزة.
جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، ومنسوبي التعليم خلال الجلسة الأسبوعية، مهنّئًا الطلبةَ المتميزيّن ومتمنّيًا لهم التوفيق والتميّز وتمثيل الوطن في المحافل الدولية، منوّهًا إلى جهود تعليم جازان في دعم وتشجيع المهارات والمواهب الطلابية، وذلك ضمن مبادرة منافس للطلاب والطالبات المتميزين على مستوى المملكة.
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة أنّ 20 طالبًا وطالبة حقّقوا التميز ضمن مبادرة منافس في دورتها الأولى على مستوى إدارات التعليم في مسار المواهب والابتكار في فرعَي الموهبة العلمية والابتكار، ومسار المهارات العاطفية والاجتماعية والقيادية ومهارات القرن 21 وريادة الأعمال في فرعَيْ مهارات المستقبل وريادة الأعمال، ومسار العمل التطوعي ومسار التحصيل المعرفي، مبينًا أن الجوائز التي حصل عليها الطلبة المتميزون بلغت أكثر من 300 ألف ريال.
وأضاف "عقدي": أن هذا التكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يحظى به الطلاب والطالبات من القيادة الرشيدة، أيدها الله، لمواكبة أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة لدى طلاب وطالبات التعليم العام، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي لتحقيق أفضل النتائج الدراسية بما يُسهم في تحسين نواتج التعلم ومخرجات عمليات التعليم الأساسي.
فيما ألقت الطالبةُ جنى الحازمي كلمةَ الطلبة المتميزين، أكّدت خلالها أن هذا التكريم أكبر تحفيز للهمة، وانطلاقة جديدة نحو مزيد من النجاح ومزيد من الإنجاز، ليس للطلبة المكرمين فقط، بل لكافة الطلاب والطالبات المتميزين الذين يستحقّون، وكل ذي جهد سيجد أثر جهده لا محالة، مشددة على عزم الجميع على استمرارية الجدّ والاجتهاد ومضاعفة العمل لنصبح طلابًا منافسين عالميًّا محققين أهداف رؤية الوطن الغالي.