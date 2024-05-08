بأكثر من "300" ألف ريال.. تكريم 20 متميزًا ومتميزة من تعليم جازان ضمن مبادرة "منافس"

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة أنّ 20 طالبًا وطالبة حقّقوا التميز ضمن مبادرة منافس في دورتها الأولى على مستوى إدارات التعليم في مسار المواهب والابتكار في فرعَي الموهبة العلمية والابتكار، ومسار المهارات العاطفية والاجتماعية والقيادية ومهارات القرن 21 وريادة الأعمال في فرعَيْ مهارات المستقبل وريادة الأعمال، ومسار العمل التطوعي ومسار التحصيل المعرفي، مبينًا أن الجوائز التي حصل عليها الطلبة المتميزون بلغت أكثر من 300 ألف ريال.