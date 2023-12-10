أمير تبوك يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

وصولاً إلى المرحلة الحالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والتي حظي فيها الديوان بالدعم والتمكين، مما كان له الأثر في إحداث العديد من النقلات النوعية في طبيعة ومقومات وآثار عمل الديوان.