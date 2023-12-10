أمير تبوك يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.
وتسلم الأمير "فهد"، خلال اللقاء نسخة من إصدار الديوان، بعنوان "نشأة الديوان العام للمحاسبة ومراحل تطوره في 100 عام"، والذي يُسلّط الضوء على المراحل التاريخية للديوان منذ إنشائه في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-،.
وصولاً إلى المرحلة الحالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والتي حظي فيها الديوان بالدعم والتمكين، مما كان له الأثر في إحداث العديد من النقلات النوعية في طبيعة ومقومات وآثار عمل الديوان.
وأكد الأمير فهد بن سلطان، على الدور الهام الذي ينفذه الديوان العام للمحاسبة وممارسة مهامه الرقابية واختصاصاته في الحفاظ على المال العام.
من جانبه عبر مدير عام الديوان العام للمحاسبة بتبوك، عن شكره وامتنانه للأمير "فهد بن سلطان"، على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.