جامعة الملك خالد تتيح 120 برنامج دراسات عليا للدبلوم والماجستير والدكتوراه
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم وغير المدفوعة الرسوم المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1445هـ.
وتفصيلاً، أوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن عدد البرامج المتاحة بلغ 120 برنامجًا للمراحل الثلاث، الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.
وأشار "آل فائع" إلى أن فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين سيكون على جميع البرامج في نهاية شهر شوال من العام الحالي حيث ستحدد الفترة الزمنية للتقديم بدءًا وانتهاءً في إعلان لاحق.
ودعت العمادة الراغبين في الاطلاع على البرامج والتفاصيل المتعلقة بها إلى الدخول على:
يذكر أن التقديم سيكون متاحًا للسعوديين وللمقيمين غير السعوديين في برنامجين أو أكثر، كما أنه يجب تحقق جميع شروط القبول المعلن عنها لكل برنامج خلال فترة التقديم على البوابة الإلكترونية.