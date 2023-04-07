جامعة الملك خالد تتيح 120 برنامج دراسات عليا للدبلوم والماجستير والدكتوراه

وأشار "آل فائع" إلى أن فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين سيكون على جميع البرامج في نهاية شهر شوال من العام الحالي حيث ستحدد الفترة الزمنية للتقديم بدءًا وانتهاءً في إعلان لاحق.