مدير عام جمعية الثقافة والفنون يزور "أدبي جدة" ويطلع على مرافق النادي

حيث اطلعوا على مرافق النادي وقدم الباز شكره وتقديره للنادي الأدبي على دوره الريادي في خدمة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى التعاون بين النادي والجمعية وأثنى على ما يقوم به رئيس النادي الدكتور عبدالله عويقل السلمي من مجهودات في السير بالنادي ليكون في مقدمة الأندية الأدبية.