مدير عام جمعية الثقافة والفنون يزور "أدبي جدة" ويطلع على مرافق النادي

زار وفد من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون النادي الأدبي الثقافي بجدة يتقدمهم مدير عام الجمعية خالد الباز، ومدير فرع جدة محمد آل صبيح ومدير الشؤون المالية مؤيد العنزي، بالإضافة إلى عدد من قناصل الدول العربية والمثقفين والفنانين.
حيث اطلعوا على مرافق النادي وقدم الباز شكره وتقديره للنادي الأدبي على دوره الريادي في خدمة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى التعاون بين النادي والجمعية وأثنى على ما يقوم به رئيس النادي الدكتور عبدالله عويقل السلمي من مجهودات في السير بالنادي ليكون في مقدمة الأندية الأدبية.
وفي نهاية الجولة، تم تقديم مجموعة من الإهداءات للضيوف عبارة عن مجموعة من مطبوعات النادي، وكذلك تقديم لوحات فنية من إنتاج أعضاء منتدى الفنون البصرية بالنادي للأستاذ خالد الباز ولقنصل سلطنة عمان وقنصل العراق.