بالصور.. تجمّع الرياض الصحي الأول يكرّم متميزي مستشفى الملك سلمان

وأوضح أنه تم استقبال 130,440 مستفيدًا في قسم طوارئ بزيادة 23% عن العام الماضي 2022 م، وتم رؤية المريض من حضوره إلى معاينة المعالج بمعدل 6 دقائق في قسم الطوارئ، فيما تم استقبال 9,890 إحالة مما يعادل 51% من الإحالات الموجهة من طوارئ مدينة الملك سعود الطبية إلى طوارئ المستشفى، وبلغت نسبة قبول الحالات المحولة من المراكز الصحية إلى 50% من إجمالي الإحالات، وإجمالًا هذا القبول يمثل 23% من إجمالي الإحالات الصادرة من المراكز الصحية على مستوى تجمع الرياض الصحي الأول بما يعادل 35,837 حالة قبول.