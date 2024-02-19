بالصور.. تجمّع الرياض الصحي الأول يكرّم متميزي مستشفى الملك سلمان

أقام مستشفى الملك سلمان حفل "تميز 2023”؛ لتكريم المتميزين من منسوبيه بحضور مدير مستشفى الملك سلمان د. ممدوح بن فالح الثقيل، وعدد من قيادات ومديري منشآت "التجمع الأول"، وقيادات المستشفى.
وقال "د. الثقيل" في كلمته خلال الحفل: "نفخر بما وصلنا إليه اليوم من تقدم وتطور ملحوظ؛ نتيجة عمل فريق متكامل وجهود متواصلة حققت نتائج متميزة، وبكل تأكيد فإن لزملائنا ممن تقاعدوا ونحتفي بهم اليوم؛ الإسهامات العديدة في تحقيقها، فكل الشكر والتقدير لكم جميعكم".
وذكّر نائب مدير المستشفى د. خالد القحطاني بتاريخ المستشفى وعطائه الممتد خلال 40 عاماً، حيث شهد المستشفى في سنواته الأخيرة توسعاً في تقديم مختلف الخدمات الصحية، وذلك يعود إلى تكوين التجمعات الصحية وانضمامه للتجمع الأول؛ وارتباطه ببقية منشآت التجمع كمنشأة أساس.
وأوضح أنه تم استقبال 130,440 مستفيدًا في قسم طوارئ بزيادة 23% عن العام الماضي 2022 م، وتم رؤية المريض من حضوره إلى معاينة المعالج بمعدل 6 دقائق في قسم الطوارئ، فيما تم استقبال 9,890 إحالة مما يعادل 51% من الإحالات الموجهة من طوارئ مدينة الملك سعود الطبية إلى طوارئ المستشفى، وبلغت نسبة قبول الحالات المحولة من المراكز الصحية إلى 50% من إجمالي الإحالات، وإجمالًا هذا القبول يمثل 23% من إجمالي الإحالات الصادرة من المراكز الصحية على مستوى تجمع الرياض الصحي الأول بما يعادل 35,837 حالة قبول.
وأشار إلى أنه وعلى مستوى العيادات الخارجية تم استقبال 139,565 زائرًا للعيادات الخارجية بنسبة تحسن 12% عن العام 2022 م، وعلى مستوى قبول الحالات والتنسيق الطبي تم قبول 2,368 إحالة من المستشفيات داخل التجمع الصحي الأول، وبنسبة 8% تم قبول الإحالات من مستشفيات خارج التجمع الأول، فيما استعرض بعد ذلك العديد من الإنجازات ضمن أداء المستشفى في العام 2023 م.
وفي نهاية الحفل كرّم "د. التميمي" الموظفين المتقاعدين، والقيادات الناشئة، والقائمين على المشاريع النوعية، وذوي الأداء الاستثنائي خلال العام 2023 م.