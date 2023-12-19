2500 طن إنتاج حائل من الحمضيات.. انطلاق مهرجان "الحمضيات" في 26 ديسمبر

ينطلق مهرجان "حمضيات حائل" في نسخته الثالثة بتنظيم من الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة حائل، وذلك خلال الفترة من 26-30 ديسمبر الحالي، وذلك بممشى الفجر بصبابة.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع، لأمير منطقة حائل دعمه المتواصل وتحفيزه المستمر للقطاع الزراعي والمزارعين، والتي تعكس مدى اهتمامه بما يخدم المزارعين ويُسهم في تسويق المنتجات الزراعية للوصول إلى المستهلك مباشرة.
وأكد الباتع أن الجمعية أنهت سائر استعداداتها لإقامة المهرجان.
ويعد المهرجان حدثًا سنويًا مهمًا في روزنامة المزارعين؛ إذ يهدف إلى تمكين المزارعين من بيع وتسويق منتجاتهم من الحمضيات لعددٍ من المناطق الأخرى.
يُشار إلى أن مزارع الحمضيات في منطقة حائل تقع على مساحة قدرها 1400 هكتار، تنتج 2500 طن سنويًا وتمثل 33 ٪ من الاستهلاك المحلي.