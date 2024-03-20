الشرقية.. 400 ألف مستفيد من حملة "صحتك في رمضان" بمرحلتها الأولى

كشفت "صحة الشرقية" من خلال حملة "صحتك في رمضان" أعداد المستفيدين من الحملة بمرحلتها الأولى عبر مساراتها الأربعة؛ المجالس الرمضانية، والأماكن العامة، والمجمعات التجارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 400 ألف مستفيد، كما قامت فرق التطوع الصحي والتوعوي الميدانية بتوزيع أكثر من 20 ألف منشور توعوي إلكتروني في الحملة منذ أن بدأت بشهر رمضان المبارك في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وانطلقت الحملة برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الشرقية سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أ. د. فارس بن عايض الهمزاني.
وهدفت الحملة إلى رفع الوعي الصحي بالعادات السليمة خلال فترة الصيام وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة لتناول الوجبات الغذائية للصائمين، وكذلك تحضير الجسم للاستعداد للصيام الصحي، ونشر الوعي للمرضى بطرق الاستخدام الصحيح للأدوية أثناء الصيام، وتصحيح الشائعات المتداولة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، كما تستهدف الحملة كل شرائح المجتمع وخصوصًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.