الشرقية.. 400 ألف مستفيد من حملة "صحتك في رمضان" بمرحلتها الأولى

كشفت "صحة الشرقية" من خلال حملة "صحتك في رمضان" أعداد المستفيدين من الحملة بمرحلتها الأولى عبر مساراتها الأربعة؛ المجالس الرمضانية، والأماكن العامة، والمجمعات التجارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 400 ألف مستفيد، كما قامت فرق التطوع الصحي والتوعوي الميدانية بتوزيع أكثر من 20 ألف منشور توعوي إلكتروني في الحملة منذ أن بدأت بشهر رمضان المبارك في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.