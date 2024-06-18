هنأ القيادة بنجاح موسم الحج.."عسيري" ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين في عيد الأضحى

رفع رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة النجاح المميز لموسم حج هذا العام 1445هـ..
وأشاد "عسيري" بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة العظيمة وكافة الإمكانات التي وفرتها لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله في المشاعر المقدسة، وما سخرته من إجراءات وفق التدابير الصحية والأمنية والوقائية؛ فضلاً عن الجهود المنظمة الإستراتيجية المطُبقة في حج هذا العام والمفعمة بحزمة ذات تنوعاً جلياً في جودة الخدمات؛ والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وسأل "عسيري" المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، ومن جميع الذين تفانوا في خدمتهم في مختلف القطاعات والجهات بتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، وأن يحفظ الوطن وقيادته إنه على ذلك قدير.