هنأ القيادة بنجاح موسم الحج.."عسيري" ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين في عيد الأضحى

وأشاد "عسيري" بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة العظيمة وكافة الإمكانات التي وفرتها لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله في المشاعر المقدسة، وما سخرته من إجراءات وفق التدابير الصحية والأمنية والوقائية؛ فضلاً عن الجهود المنظمة الإستراتيجية المطُبقة في حج هذا العام والمفعمة بحزمة ذات تنوعاً جلياً في جودة الخدمات؛ والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.