بحضور "السديري".. انطلاق فعاليّات "منتدى جامعة اليمامة للقانون 2024".. غدًا

تنظم جامعة اليمامة "منتدى جامعة اليمامة 2024" تحت عنوان "المنظومة القانونية ودورها في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة"، وذلك صباح غدٍ الأربعاء 25 شعبان 1445 هـ الموافق 06 مارس 2024 م في مقر جامعة اليمامة بالرياض بحضور الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.
ويتناول المنتدى، أبرز التطورات القانونية التي شهدتها وتشهدها المملكة، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها من قِبل نخبة من المختصين في القانون، من منسوبي الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع الأعمال من المحامين والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس في كليات القانون.
وصرّح الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان رئيس جامعة اليمامة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، بأن المنتدى يهدف إلى تبني نقاش وحوار موسّع حول دور القانون في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بمشاركة جميع الجهات المدعوة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج "منتدى جامعة اليمامة للقانون 2024"، يشتمل على جلسات لضيوف متحدثين وحلقات نقاش وعروض لأحدث المستجدات البحثية في مجالات قانونية متعددة، خصوصًا فيما يتعلق بسن وتطوير الأنظمة لمواكبة التطورات الاقتصادية الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات ولاسيما في قطاعي الاقتصادي والرياضي والتركيز على التطورات مهنة المحاماة وأثرها في دعم المنظومة القانونية، وكذلك استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل القانوني وكيفية تجاوزها والتغلب عليها والاستفادة من القوانين المقارنة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الجامعة، أن "منتدى جامعة اليمامة للقانون 2024“، سيناقش خمسة محاور مهمة، وهي: القانون ومواكبة تطورات الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والتقنية ودورها في رفع كفاءة الخدمات العدلية، ودور القانون في تطوير المنظومة الرياضية، ونحو بيئة قانونية داعمة لمستقبل سياحي مستدام، وتطوير المهن القانونية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
فيما عبّر الدكتور سعود بن فالح الغربي رئيس جمعية "إعلاميون"، عن اعتزازهم بالشراكة الإعلامية للمنتدى، قائلاً: إن جمعية "إعلاميون" كمنظمة مجتمعية مهنية حريصة كل الحرص على تقديم خبراتها الإعلامية لكل الجهات والفعاليّات، وأداء جزء من دورها ورسالتها الإعلامية، وتنظر لشراكتها مع جامعة اليمامة كواحدة من بيوت الخبرة الأكاديمية الخاصة التي تقوم بدور وطني حيوي لتطوير المجتمع والمساهمة العلمية الرصينة من خلال المؤتمرات والمنتديات العلمية المتخصصة مثل "إعلاميون" كبيت خبرة إعلامي (مهني - أكاديمي) وبيت لكل الإعلاميين، وشراكتنا تخدم الوطن وزملاءنا في المجالين القانوني والإعلامي.