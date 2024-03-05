بحضور "السديري".. انطلاق فعاليّات "منتدى جامعة اليمامة للقانون 2024".. غدًا

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج "منتدى جامعة اليمامة للقانون 2024"، يشتمل على جلسات لضيوف متحدثين وحلقات نقاش وعروض لأحدث المستجدات البحثية في مجالات قانونية متعددة، خصوصًا فيما يتعلق بسن وتطوير الأنظمة لمواكبة التطورات الاقتصادية الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات ولاسيما في قطاعي الاقتصادي والرياضي والتركيز على التطورات مهنة المحاماة وأثرها في دعم المنظومة القانونية، وكذلك استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل القانوني وكيفية تجاوزها والتغلب عليها والاستفادة من القوانين المقارنة في هذا الشأن.