"هلال حائل" يباشر 1500 حالة خلال يوليو ويقيم دورات تدريبية للمواطنين

سجلت حالات "مريض عادي" أكثر حالات النقل الإسعافي التي نقلتها سيارات إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، بـ 263 حالة فيما حلّت حالات نقل مرضى "مشاكل الباطنية" بـ 262 حالة ، وتم نقل ٢٠٥ حالات لـ"تصادم مروري" خلال شهر يوليو ٢٠٢٢.
وتفصيلاً، بلغ عدد الحالات الإسعافية المختلفة التي باشرها هلال حائل خلال الشهر الماضي أكثر من 1500 حالة إسعافية.
يُذكر أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سعى إلى العمل على أهمية الوصول إلى الحالة بأقل وقت ممكن، وقياس ذلك بين قائدي سياراتها، فيما سعت الهيئة إلى العمل مع الجهات المعنية على أهمية عدم التجمهر الذي من شأنه يعيق عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
وقدّم الفرع أكثر من 10 مبادرات توعوية وتدريبية شارك فيها أكثر من 200 متطوع ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 1865 ساعة والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات 785 شخصًا.
واتجه الفرع إلى عقد دورات في الإسعافات الأولية للمواطنين، استفاد منها أكثر من 400 مواطن، في إطار التوعية بأهمية تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قِبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة.
وتشدد هيئة الهلال الأحمر على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ ولاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يُسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.