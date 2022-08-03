"هلال حائل" يباشر 1500 حالة خلال يوليو ويقيم دورات تدريبية للمواطنين

يُذكر أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سعى إلى العمل على أهمية الوصول إلى الحالة بأقل وقت ممكن، وقياس ذلك بين قائدي سياراتها، فيما سعت الهيئة إلى العمل مع الجهات المعنية على أهمية عدم التجمهر الذي من شأنه يعيق عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.