دهان 49 ألف متر طولي من "بردورات الأرصفة" والمسارات المرورية بالطائف

وقد عززت أمانة الطائف برامجها للقضاء على التشوهات البصرية بأعمال للصيانة والتأهيل والتحسين، ونفَّذتها فِرق العمل الميدانية، التي تهدف إلى دعم خطط تحسين المشهد الحضري بالمدينة والضواحي، والحفاظ على بيئة صحية مثالية. ومن أهم الأعمال الجارية دعم النظافة، ورفع الحواجز الخرسانية والنفايات الصلبة، ومعالجة حُفر الشوارع، وإزالة مشوهات أعمدة الإنارة، وإعادة تأهيل الترصيف، ونقل مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح حُفر وتشققات الشوارع الداخلية.