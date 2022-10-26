دهان 49 ألف متر طولي من "بردورات الأرصفة" والمسارات المرورية بالطائف

أنجزت الفِرق الميدانية بأمانة الطائف برنامجًا لدهان "بردورات الأرصفة"، والخطوط الأرضية المحددة للمسارات، ضمن أعمال تأهيل وصيانة شبكة الطرق الداخلية. وتجاوزت أعمال الدهان المنفَّذة أكثر من 49 ألف متر طولي بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات.
وقد عززت أمانة الطائف برامجها للقضاء على التشوهات البصرية بأعمال للصيانة والتأهيل والتحسين، ونفَّذتها فِرق العمل الميدانية، التي تهدف إلى دعم خطط تحسين المشهد الحضري بالمدينة والضواحي، والحفاظ على بيئة صحية مثالية. ومن أهم الأعمال الجارية دعم النظافة، ورفع الحواجز الخرسانية والنفايات الصلبة، ومعالجة حُفر الشوارع، وإزالة مشوهات أعمدة الإنارة، وإعادة تأهيل الترصيف، ونقل مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح حُفر وتشققات الشوارع الداخلية.
وأوضحت أمانة الطائف أنها فعَّلت العديد من الخطط التنموية الداعمة لبرامج جودة الحياة، والمعززة لأنسنة المدن. كما عملت على قياس الأداء من خلال مؤشرات لقياس الإنجاز ووتيرة العمل، والمتابعة الميدانية، ورصد التحديات، ووضع الحلول العاجلة، من خلال غرفة مخصصة لمتابعة أعمال تحسين المشهد الحضري.
وأشارت الأمانة إلى أنها عالجت البلاغات الواردة كافة عبر تطبيق خدمة "صوِّر وأرسل" في تطبيق الهواتف الذكية "بلدي"، أو عبر هاتف العمليات الموحد 940. وهناك عشر بلديات فرعية، ومكتب للخدمات البلدية، تعمل على دعم أعمال معالجة التشوهات البصرية.