في 1420 مدرسة.. "تعليم مكة" تُطلق فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، بتنفيذ عدة فعاليات وبرامج بمناسبة اليوم الدولي للتسامح في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بجميع مراحلها الدراسية في 1420 مدرسة، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، وتستهدف نحو 400 ألف طالب وطالبة.
واستعدت الإدارة منذ وقتٍ مبكرٍ لهذه المناسبة بتشكيل لجنة من عدة إدارات وطرحت في اجتماعها المقترحات والبرامج لتنفيذها وفق خطة عمل أعدت لذلك.
ويتضمن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح عدة برامج وفعاليات متنوعة تستهدف منسوبي الميدان التعليمي والمجتمع المحلي.
وأكّدت "تعليم مكة" على جميع مكاتب التعليم ومدارسها، أهمية تفعيل هذه المناسبة تعزيزاً لمفاهيم التسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والحضارات، وترسيخاً للسلم الأهلي والعالمي ودعماً للمشترك بين الثقافات البشرية.
جديرٌ بالذكر أن اليوم الدولي للتسامح يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام، واحتفاء الإدارة بدأ من اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل.