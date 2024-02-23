"التبيناوي": يوم التأسيس مناسبة للتذكير بالعمق التاريخي للمملكة على امتداد أكثر من ثلاثة قرون

قال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي: "تحل ذكرى يوم التأسيس في يوم 22 فبراير من كل عام، وهو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع المواطنين؛ نستعرض فيها السيرة التاريخية والملاحم البطولية لمؤسسي وملوك هذه البلاد، وفيها تذكير بالعمق التاريخي الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون".