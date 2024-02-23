"التبيناوي": يوم التأسيس مناسبة للتذكير بالعمق التاريخي للمملكة على امتداد أكثر من ثلاثة قرون

قال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي: "تحل ذكرى يوم التأسيس في يوم 22 فبراير من كل عام، وهو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع المواطنين؛ نستعرض فيها السيرة التاريخية والملاحم البطولية لمؤسسي وملوك هذه البلاد، وفيها تذكير بالعمق التاريخي الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون".
وأضاف: "كذلك البطولات والأمجاد التي تحققت في عهد الدولة السعودية الأولى والثانية وحتى عهدنا الزاهر الذي تم فيه توحيد أراضي المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه".
وتابع: "جاء الأمر الملكي الكريم بتحديد هذا اليوم والاحتفاء به لترسيخ شعور الاعتزاز والفخر للمواطنين بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط الشعب السعودي الوثيق بقادتهم وما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات ونهضة تنموية شاملة في شتى المجالات".
واختتم "التبيناوي" قائلاً: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأدام على هذا الوطن الغالي أمنه واستقراره وعزه ورخاءه".