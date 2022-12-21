"زمزم" تحتفل بوصول خدماتها الصحية لمليون مستفيد ومستفيدة

فيما أكد مدير عام جمعية زمزم الصحية فهد بن محمد الزهراني، أن ما وصلت إليه "زمزم" اليوم هو ثمرة سنوات من العطاء من أبناء هذا الوطن المعطاء، والمتابعة من مجلس الإدارة وقيادات زمزم، التي كان لها الأثر الكبير في العمل بكفاءة عالية وبروح الفريق الواحد لتعزيز صحة المستفيدين وتحسين جودة حياتهم.