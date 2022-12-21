"زمزم" تحتفل بوصول خدماتها الصحية لمليون مستفيد ومستفيدة

احتفلت جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة عام 2022م، بوصول خدماتها الصحية لأكثر من مليون مستفيد منذ نشأتها في عام 2005م وحتى اليوم، ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لرسالتها بكونها "كيانًا مجتمعيًّا صحيًّا خيريًّا يعزّز صحة مستهدفة من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج".
ونوه رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن نفيع المطرفي، بالدعم الذي توليه الدولة الرشيدة لتنمية القطاع غير الربحي وتعظيم منافعه نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م.
فيما أكد مدير عام جمعية زمزم الصحية فهد بن محمد الزهراني، أن ما وصلت إليه "زمزم" اليوم هو ثمرة سنوات من العطاء من أبناء هذا الوطن المعطاء، والمتابعة من مجلس الإدارة وقيادات زمزم، التي كان لها الأثر الكبير في العمل بكفاءة عالية وبروح الفريق الواحد لتعزيز صحة المستفيدين وتحسين جودة حياتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي، أن الخدمات المقدمة استفاد منها أكثر من 500,000 مستفيد من خلال البرامج الصحية، وأكثر من 530.000 مستفيد من مبادرات تعزيز الصحة وزيارة المرضى.
وأضاف "المطرفي" أن زمزم الصحية انطلقت منذ اليوم الأول بجهود مخلصة من المؤسسين، الذين رأوا الحاجة المتزايدة لمثل هذا العمل الصحي التطوعي في منطقة تعتبر قلب العالم الإسلامي ومنبع زمزم، فانبثقت كأول جمعية متخصصة تقدم خدمات صحية شاملة في منطقة مكة المكرمة.
وقال "المطرفي": إن "زمرم" أول جمعية خيرية تحصد جائزة التميز في العمل الخيري للمنشآت الإغاثية الكبيرة، وأول جمعية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة لكونها أول جمعية سعودية وعربية تنال شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة.