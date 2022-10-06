"أمانة المدينة" تناقش سبل تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح بالجهات الحكومية

استضافت أمانة منطقة المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان "تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح" التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بحضور عدداً من منسوبي الأمانة وبلدياتها.
وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات الموظفين، خاصةً فيما يتعلق بأهداف وتطبيقات مبادئ النزاهة والحفاظ على الموارد العامة والمكتسبات والمقدرات الوطنية، بما يمكنهم من أداء أعمالهم وفق أفضل الممارسات المهنية.
يذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للدور الفعال والتشاركي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وأمانات المناطق لما يعكس ذلك من أثر معرفي وتثقيفي بين منسوبي الجهات الحكومية.