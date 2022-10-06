"أمانة المدينة" تناقش سبل تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح بالجهات الحكومية

يذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للدور الفعال والتشاركي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وأمانات المناطق لما يعكس ذلك من أثر معرفي وتثقيفي بين منسوبي الجهات الحكومية.