في فرضية سيول بمحايل.. استخراج محتجزين ونقل مصابين ومتوفين للمستشفى

وشارك بالفرضية ما يزيد على 110 من المعدات والآليات من مختلف القطاعات، وأكثر من 280 شخصًا من مختلف القوى البشرية من كل القطاعات. وكان من ضمن سيناريوهات الفرضية إنقاذ مصابين ومحتجزين، ونقل وفيات للمستشفى، وانتشال سيارات من مجرى السيول، وغيرها من الفرضيات التي تم تطبيقها على أرض الواقع.