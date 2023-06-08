جدة.. جمعية طفولة آمنة و"الضمان الاجتماعي" يوقعان مذكرة تعاون

وقعت جمعية طفولة آمنة ومكتب الضمان الاجتماعي بجدة مذكرة تعاون تهدف إلى تمكين وتنمية وتوعية وحماية الأسرة بما فيها النشء من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف المجالات بما يسهم في بناء منظومة أسرية متماسكة في المنطقة قادرة على تنشئة أجيال واعدة ممكنة وفقاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة وصولاً لجودة الحياة، من مبدأ المسؤولية المجتمعية والتكامل بين القطاعات.
وتم توقيع المذكرة بين أحمد عمر العمودي مدير مكتب الضمان الاجتماعي بجدة وممثلة جمعية طفولة آمنة رئيسة مجلس الإدارة نسرين محمود أبو طه وبحضور المديرة التنفيذية للجمعية أمال فيصل مكاوي وعدد من مسؤولي الجهتين.
وأعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة نسرين محمود أبو طه عن سعادتها بهذه الاتفاقية التي تعتبر إنجازاً متميزاً لتحقيق الأهداف والتكامل المجتمعي لخدمة الطفولة والأسرة والتي هي لبنة من لبنات المجتمع.