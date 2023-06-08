جدة.. جمعية طفولة آمنة و"الضمان الاجتماعي" يوقعان مذكرة تعاون

وقعت جمعية طفولة آمنة ومكتب الضمان الاجتماعي بجدة مذكرة تعاون تهدف إلى تمكين وتنمية وتوعية وحماية الأسرة بما فيها النشء من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف المجالات بما يسهم في بناء منظومة أسرية متماسكة في المنطقة قادرة على تنشئة أجيال واعدة ممكنة وفقاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة وصولاً لجودة الحياة، من مبدأ المسؤولية المجتمعية والتكامل بين القطاعات.